Al Ranch delle Donne serata Spritz per sensibilizzare contro i tumori rari

Il Ranch delle Donne è una realtà no-profit nel cuore di Nichelino. Essa è spesso sede, oltre che di attività ad hoc per accompagnare e prendersi cura delle donne durante il percorso oncologico, anche di eventi di sensibilizzazione atti a raccogliere finanziamenti per i progetti di cui, tale realtà, si fa portavoce.

L'ultimo si è svolto il 6 luglio. Tutto, al Ranch, per l'occasione, si è tinto di arancione, in pendant con la bevanda principe della serata: lo spritz.

Il cuore della manifestazione, la testimonianza di Davide, un ragazzo affetto da un tumore raro. Sotto la supervisione della "padrona di casa", la dottoressa Elisa Picardo, egli ha ideato un progetto pensato per i caregiver: uno spazio fisico e virtuale per chi ogni giorno, nell'ombra, accompagna i malati oncologici lungo il cammino di cura, donando loro attenzioni ed aiuto.

La raccolta fondi è associata ad un itinerario ciclistico che sarà calcato dal 25 al 27 settembre, snodato lungo ben 300 km.

Le località di partenza e di arrivo? Rispettivamente Lecco, in Lombardia, e La Vagina, frazione di Fosdinovo in provincia di Massa Carrara, in Toscana.

Sì, avete letto bene!

Coincidenza? No, semplicemente un modo ironico, ma senza malizia o men che meno deliberata volontà di recare offesa, per porre l'accento sull'importanza della consapevolezza sulle neoplasie rare, tra cui quella ovarica, alla vulva o, appunto, vaginale. Il ricavato sarà devoluto interamente a sostegno delle pazienti che affrontano un percorso di terapia proprio contro tali patologie.

Una serata all'insegna della responsabilizzazione, dunque, ma con quel pizzico di ironia che, a maggior ragione in situazioni come quelle che vivono le donne accolte dal Ranch, non guasta, anzi. Perché, come dice Patch Adams, "ridere non è solo contagioso, ma è anche la migliore medicina".