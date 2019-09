Primi passi nel trading online: appuntamento a Torino il 26 settembre

Banca Sella ha organizzato una serie di appuntamenti dedicati al mondo del trading e rivolti a chi intende affacciarsi a questo settore per la prima volta.

Che cos’è il trading

Il trading, è utile ricordarlo, è una tipologia di investimento finanziario di ultima generazione, la quale consente a qualsiasi privato di poter compiere delle operazioni finanziarie comodamente online.

Per fare trading online è necessario adoperare delle apposite piattaforme: in rete ce ne sono tantissime ed è ovviamente indispensabile far ricorso esclusivamente a quelle accreditate, e tra queste vi è appunto quella di Banca Sella.

Interessante evento a Torino il 26 settembre

Banca Sella mette a disposizione dei corsi dedicati ai principianti che vogliono muovere i primi passi a livello di trading e per presentare questi percorsi formativi a pagamento, i quali possono essere seguiti comodamente online, ha organizzato una serie di appuntamenti.

Per quel che riguarda Torino, l’appuntamento è fissato presso la sede di Banca Sella situata in corso Vercelli n.168 il giorno 26 settembre, dalle ore 9:30 alle 17:30.

Questo corso in aula sarà tenuto dal Prof. Pierluigi Gerbino e sarà completamente gratuito; queste ore di lezione inoltre, essendo concepite appositamente per i neofiti, prevedranno un linguaggio alla portata di chiunque, anche di chi non si è mai misurato con questi nuovi strumenti di investimento.

Altre tappe dell’evento “Primi passi nel trading online”

L’evento in questione ha un nome emblematico, “Primi passi nel trading online”, e prevede anche degli ulteriori appuntamenti: parallelamente all’incontro di Torino, di cui si è detto, il corso si terrà il 23 settembre a Biella, il 3 ottobre a Roma e l’8 novembre a Milano.

Sul sito Internet ufficiale di Banca Sella è possibile approfondire nel dettaglio anche le informazioni relative a questi eventi riguardanti altre province.

Un’attenzione sempre maggiore nei confronti del trading

Quest’idea di Banca Sella può senz’altro essere utile per chi sta pensando di compiere degli investimenti di trading ma, giustamente, non vuole compiere alcuna operazione prima di aver sviluppato un know-how di base.

Il trading si sta ritagliando un ruolo da autentico protagonista nel mondo degli investimenti finanziari, ed è sufficiente visionare dei siti web specializzati quali SegnaliDiTrading per rendersene subito conto: in questo portale si possono trovare, parallelamente agli approfondimenti relativi ai cosiddetti investimenti sicuri , anche delle notizie preziose riguardanti tali opportunità.

Il corretto approccio agli investimenti di trading

Nel trading il capitale è da considerarsi a rischio, e questo è utile sottolinearlo affinché gli investitori, in particolar modo i neofiti, si muovano sempre con grande accortezza.

Quando si investe una somma bisogna preventivare che essa potrà essere perduta, anche in modo integrale, di conseguenza tutte le operazioni che si effettuano nelle piattaforme di trading devono essere rapportate alla propria condizione economica e ai propri redditi.

Nelle piattaforme di trading basta un click per effettuare un investimento e questa grande semplicità esecutiva non deve far perdere di vista il fatto che ogni operazione, appunto, è da intendersi con capitale a rischio.