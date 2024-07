Chivasso, pattuglie in strada per garantire un'estate più sicura con la Polizia municipale

Dalla prima settimana di luglio, al Comune di Chivasso sono stati avviati i servizi di pattugliamento della Polizia locale in orario serale e notturno. Gli agenti, coordinati dal comandante Marco Lauria, saranno impegnati in queste attività sino alla fine di agosto.

“ Anche questa estate – ha commentato il sindaco, Claudio Castello –, la Polizia locale assicura la propria presenza sul territorio pure nelle fasce orarie in cui la sicurezza va garantita sia a chi lascia la città per le ferie, sia a chi ha il diritto di vivere Chivasso e le frazioni durante le piacevoli serate della bella stagione. Il Comando opera con impegno su vari versanti, gestendo anche l’impianto di videosorveglianza territoriale che si conferma un efficace strumento contro gli illeciti che hanno sempre meno probabilità di rimanere impuniti. Estendo il mio ringraziamento a tutte le forze dell’ordine che operano a Chivasso, con professionalità e sacrificio, a tutela della legalità ”.

Relativamente alla sicurezza stradale, nel corso delle prime due operazioni di controllo, la Polizia locale di Chivasso ha identificato oltre 30 utenti della strada, contestando infrazioni quali la guida sotto l’influenza dell’alcool, la mancata revisione dell’automobile, il passaggio nonostante il rosso semaforico e la cintura di sicurezza non allacciata. Il pattugliamento del territorio ha interessato il capoluogo e le frazioni, mentre posti di controllo sono stati eseguiti agli ingressi da Brandizzo e Castagneto, e nell’Area Pedonale Urbana dove i “civich” hanno elevato due verbali ad altrettanti soggetti non autorizzati, uno dei quali in possesso del pass scaduto.