No Coldiretti alla bozza del decreto legge Clima: «E’ un attacco all’agricoltura più green d’Europa»

«Nella bozza del Decreto legge Clima c’è paradossalmente anche un attacco senza precedenti all’agricoltura più green d’Europa che rischia di mettere fuori mercato il Made in Italy rispetto ai partner europei e di condannare all’abbandono e al dissesto idrogeologico gran parte del territorio nazionale». Fabrizio Galliati, presidente Coldiretti Torino riprende così la denuncia del presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini, in riferimento alla proposta del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa di riduzione dei sussidi, ritenuti ambientalmente dannosi, che colpirebbe anche i carburanti per l’agricoltura.

Fabrizio Galliati precisa: «Il gasolio è l’unico carburante utilizzabile al momento per i trattori e tassarlo non porterebbe alcun beneficio immediato in termini di utilizzo di energie alternative a favore delle quali dovrebbe invece essere sviluppato un programma di ricerca e di sperimentazione per i mezzi agricoli. L’aumento dei costi del carburante penalizzerebbe agricoltori e allevatori».