Pavone Canavese, in un b&b scoperto il covo per spacciare cocaina, crack e hashish

Il primo arresto è avvenuto agli inizi del mese scorso, quando nel corso di un servizio perlustrativo i carabinieri hanno controllato in una delle vie del centro un ventenne e un venticinquenne, entrambi residenti nei Comuni limitrofi. L’atteggiamento tenuto dai due giovani alla presenza della pattuglia ha fatto insospettire gli uomini delle forze dell'ordine, che da una prima perquisizione personale avevano trovato oltre 20 grammi di cocaina e 300 euro in contanti.

Gli investigatori si sono poi recati nella camera di un B&B – estraneo ai fatti - dove i due stavano alloggiando, poco lontano dal luogo del controllo e anche lì è stata trovata altra sostanza stupefacente, del crack, oltre a circa 6.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della

droga. La quantità della sostanza stupefacente rinvenuta dai Carabinieri si aggirava a circa 100 dosi. Il tutto è stato sequestrato e il 20enne è stato messo ai domiciliari. Il 25enne è stato invece denunciato.

Ma non era ancora finita: un secondo arresto è avvenuto venerdì scorso: nei guai un altro ventenne già noto ai militari. Controllato nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di 347 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e ben 3.835 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Anche lui è finito ai domiciliari.