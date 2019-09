Iren, entro il 2024 raccolta differenziata in Piemonte al 61%. E cresce il teleriscaldamento

Innanzitutto l'obiettivo del raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata al 61%, in crescita del 12% rispetto a oggi, accompagnata dalla realizzazione di 3 impianti di trattamento dei materiali raccolti in maniera differenziata, un impianto a Borgaro di selezione e separazione della carta/plastica (mentre altri due nasceranno a Vercelli e Santhià, rispettivamente per il pallet e per la frazione organica che produrrà biometano).