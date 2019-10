Halloween Torino 2019: mega festa notturna nel centro commerciale

Ricordate il film “L’alba dei Morti Viventi”? Nel capolavoro di George Romero un virus invase l’umanità trasformando tutti gli esseri umani in zombie. I pochi superstiti si rinchiusero in un centro commerciale nella speranza di sopravvivere.

Da questa idea nasce il primo e unico evento nel suo genere, proprio qui a Torino, la notte di Halloween 2019, chiamato “I VIALI DEI MORTI VIVENTI”

HALLOWEEN TORINO: I DETTAGLI DELL’EVENTO HALLOWEENTORINO.IT

Grazie alla collaborazione tra I Viali Shopping Park e l’organizzazione specializzata Halloweentorino.it, le gallerie del centro commerciale i Viali si trasformeranno in una vera e propria discoteca notturna a partire dalla mezzanotte.



La festa all’interno del centro commerciale ospiterà anche un macabro percorso Horror in cui i partecipanti entreranno a gruppi in un’ala buia del centro commerciale, infestata da Zombie voraci e dovranno raggiungere l’uscita vincendo le proprie paure.



Con il ticket di ingresso, tutti i partecipanti avranno a disposizione consumazioni illimitate di cocktail alcolici e analcolici per tutta la notte, sarà anche a disposizione un punto ristoro grazie alla collaborazione con Pizza GoGo.



Non finisce qui, Halloweentorino.it ha previsto una line-up da urlo con ospiti del calibro dei “DRVP” duo resident del grande evento Reload Music Festival, e in supporto due nomi di eccellenza del panorama Dance Marco Branky from RadioShakeHit e DeepDj

Maggiori informazioni sul più grande evento di Halloween a Torino sul sito ufficiale: halloweentorino.it

§ Luogo: Via dei Cacciatori 111, Nichelino (TO)

§ Orario: dalle 23.30

Ticket: 19€ early bird fino al 20 ottobre, dopo 25€ (Consumazione Incluse)