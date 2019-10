OKT-Torre Fest a Torre San Giorgio venerdì 4 e sabato 5 ottobre

Nel nuovo palazzetto polivalente di piazza Cravero a Torre San Giorgio l'appuntamento con le grandi birre italiane e dal mondo raddoppia: l'OKT-TORRE Fest, festival dedicato alle birre e alla musica, nella rinnovata versione 2019 si svilupperà da venerdì 4 a sabato 5 ottobre.

In programma due serate dedicate ai prodotti gastronomici delle migliori aziende locali abbinati alle birre provenienti da Belgio, Germania e Irlanda. Il tutto in una Oktoberfest "in miniatura" in cui si rinnova la collaborazione con le Pro loco vicine, Moretta e Cardè. Ogni sera musica dal vivo e dj set per rendere ancora più brioso e coinvolgente l'ambito dell'Okt-Torre Fest, a ingresso gratuito.