Cnh New Holland di San Mauro: domani presidio dei lavoratori e 8 ore di sciopero

Ancora assemblee sul fronte CNH New Holland di San Mauro. "La comunicazione fatta dell’azienda all’Unione Industriale di Torino sulla chiusura del sito di San Mauro come stabilimento produttivo e la sua trasformazione in polo di logistica, con annessi 120 esuberi, ha determinato una forte preoccupazione e gettato importanti e lecite incertezze sul futuro", dice Edi Lazzi, segretario di Fiom Cgil Torino.