A San Pietro in Vincoli spunta il muro "anti-suk". Deri durissimo: "Appendino come Trump"

L'accordo integrato per la sicurezza raggiunto da, tra gli altri, Prefettura, Città di Torino, Regione Piemonte e Circoscrizioni inizia ad avere i primi effetti.



Dalle prime luci dell'alba, infatti, alcuni operai sono al lavoro per installare delle barriere (simili a quelle anti-terrorismo presenti in altri punti del territorio) per impedire l'accesso al parcheggio di San Pietro in Vincoli. La zona, negli ultimi mesi, è stata al centro delle polemiche per la presenza del Mercato del Libero Scambio reso abusivo dalla delibera comunale dello scorso dicembre.

Cinque camionette della Polizia stanno presiediando la piazza, intanto si sta formando un presidio di solidarietà con tutti i lavoratori e le lavoratrici che ogni sabato fanno vivere questa piazza.



Critico il commento del presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: "Appendino - dichiara - è come Trump: costruisce muri, utili per i camion ma non per fermare le persone. Resto convinto che a San Pietro in Vincoli e in Strada del Fortino il mercato non ci dovrebbe restare, ma che dovrebbe essere comunque delimitato in Canale Molassi. L'unica soluzione possibile è quella di cancellare la delibera e ripristinare una situazione di legalità".

“I muri, quando vengono alzati per far rispettare la legalità e difendere i cittadini, servono eccome. L’abusivismo portato dal mercato abusivo in via San Pietro in Vincoli è diventato intollerabile per i residenti del quartiere ed era l’ora di dire basta", afferma l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca. "I tavoli portati avanti con Prefetto e Questore mostrano i loro risultati e proprio per questo non possiamo che ringraziare il lavoro di prefettura, questura e forze dell’ordine che si stanno prodigando per risolvere un problema nato e cresciuto per colpa di disattenzioni e lassismo".

"Si superi definitivamente il Suk, anche grazie alle barriere antiabusivi, e si ridiano le strade ai cittadini. Le cose cambiano da quando c’è la Lega in Piemonte”, conclude Ricca.