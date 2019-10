Città e CSI Piemonte premiati con gli NC Digital Awards per il portale e la campagna Torinofacile

Città di Torino e CSI Piemonte premiati con gli NC Digital Awards per il sito e la campagna di comunicazione Torinofacile nella tipologia “siti istituzionali”. La proclamazione dei vincitori del concorso, considerato l’Oscar italiano della creatività e della comunicazione digitale, è avvenuta ieri al Talent Garden Calabiana di Milano.

Per Marco Pironti, Assessore all’Innovazione della Città di Torino, “non si può che essere soddisfatti quando si ricevere un riconoscimento come gli NC Digital Awards, che attesta quanto il proprio lavoro sia risultato eccellente e utile alla comunità. Se poi, come nel caso di Torinofacile, ad essere premiato è un prodotto che ha contribuito a innovare il modo di offrire servizi da parte della Pubblica amministrazione e di cui i cittadini hanno tratto evidente beneficio, alla soddisfazione si aggiunge l’orgoglio per essere stati protagonisti di una esperienza, di un progetto, come si usa dire per evidenziarne le caratteristiche e la valenza, innovativo e ad impatto sociale".