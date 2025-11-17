Moncalieri fa i conti con una nuova alluvione, ma è solo un'esercitazione della Protezione civile

A nove anni di distanza dall'alluvione che aveva messo in ginocchio la città e alcune sue borgate, Moncalieri ha rivissuto l'incubo di una nuova calamità naturale. Ma si è trattato di una esercitazione di Protezione Civile, andata in scena sabato, sulle rive del lago artificiale Waterski.

Coinvolta anche la Croce Rossa

Alla simulazione di intervento ha preso parte anche la Croce Rossa di Nichelino: una trentina di volontari hanno simulato un intervento congiunto di allestimento di un campo di soccorso con torri faro. Nell'esercitazione e' stata utilizzata una pompa idrovora per liberare le zone interessate dall'acqua, howerkraft e gommoni per il soccorso in acqua e un drone per la ricerca di persone disperse.

L'importanza del defibrillatore

Nell'occasione sono stati istruiti i volontari di Protezione Civile sull'uso del defibrillatore. Per sapere come fare e come comportarsi, nel caso di emergenza reale.