Embraco-Ventures, nuovo sciopero e manifestazione degli operai [VIDEO]

Ancora una volta i lavoratori di Embraco-Ventures sono scesi in strada per protestare. Un nuovo sciopero unitario di 2 ore con manifestazione a Riva di Chieri. La decisione è stata presa dopo le assemblee di questa mattina.

"I lavoratori - spiegano i sindacati - chiedono alla Regione di finanziare i pullman per l'incontro al mise del 23 ottobre e al ministero di trovare un piano alternativo a Ventures".

Questa la dichiarazione di Dario Basso e Vito Benevento (Uilm): "I lavoratori hanno scioperato per chiedere che dall'incontro del 23 ottobre al Mise emerga una linea di azione definitiva e non prorogabile per la reindustrializzazione del sito. E' ormai evidente che serve un "piano B" che consideri uno o anche più soggetti capaci di far ripartire, questa volta per davvero, lo stabilimento di Riva. Tutti colo che si erano presi la responsabilità di garantire la bontà del piano non devono sottrarsi alle proprie responsabilità nei confronti dei 400 lavoratori".