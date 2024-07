Scuole di Torino nel mirino dei ladri, Lo Russo: "Con l'estate mettiamo nuovi antifurto"

Le scuole più prese di mira sono: la De Amicis di Via Masserano 4, dove si sono registrati 4 furti; il nido e materna di via Tronzano 20, con 10 furti; il nido "Arcobaleno" di via Reiss Romoli 45 con 5 furti; la materna Giuseppe De Panis in via Ala di Stura 23 con 6 furti. Le razzie messe a segno sono tutte di entità economica ridotta: materiale scolastico, attrezzi da cucina, pc e tablet, fino a piccole somme di denaro.

Nuovi antifurti nelle scuole

Questa mattina è stato installato il primo allarme in via Ala di Stura 23. I sistemi anti intrusione saranno collegati alle centrali di Polizia e della Municipale, in modo da rendere tempestivo l'intervento e limitare i danni all'interno dei locali.

Gli interventi

A seguire, si installerà l'impianto antifurto nelle scuole di: via Reiss Romoli 43; via Scotellaro 7/9; via Sospello 64. La fine presunta degli interventi è per settembre 2024. In autunno sarà il turno degli istituti scolastici di: via Tronzano 20; corso Taranto 170; via Ghedini 22; via Vittime di Bologna 10; piazza Manno 22; corso Cincinnato 200. In totale verranno posizionati 10 allarmi entro il 2024, con un costo complessivo da 200 mila euro.