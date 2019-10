Risparmia tempo e stanchezza con un robot aspirapolvere

Se hai poco tempo da dedicare alle pulizie di casa, affidati a un robot aspirapolvere, che grazie al suo funzionamento autonomo è capace di pulire i pavimenti di casa anche in nostra assenza. Questo strumento, frutto di una tecnologia avanzata fa tutto da solo, con l'aiuto di un sistema di sensori che gli consentono di calcolare i percorsi da attuare, evitando inoltre gli ostacoli incontrati e autoricaricandosi a fine lavoro.

I migliori robot aspirapolvere sono dotati inoltre, di una mappatura del percorso che consente di memorizzare le stanze che sono già state pulite e di sensori che rilevano le zone ancora sporche.

Tra gli accessori a corredo più utili ci sono sicuramente le spazzole laterali che servono per rimuovere lo sporco dagli angoli e dalle basi dei mobili e anche quelle centrali che raccolgono la polvere più grossa. Per coloro che stanno fuori casa per lavoro per la maggior parte della giornata, sarà d'obbligo scegliere un robot aspirapolvere dotato di una programmazione degli orari dell'entrata in funzione e del tipo di pulizia da effettuare.

In commercio esistono molti tipi di aspiratutto robotizzati, alcuni addirittura capaci di salire e scendere le scale, ma che in comune hanno la stessa caratteristica: quella di pulire casa al posto nostro. Cosa c'è di più bello, dopo una lunga giornata di lavoro di tornare a casa e trovare la casa perfettamente pulita, soprattutto se si possiede un cane o un gatto? Si tratta di una comodità a cui è difficile rinunciare.

Vista la crescente popolarità di questi utilissimi elettrodomestici e purtroppo la scarsa informazione sulle loro capacità, come scegliere il robot aspirapolvere che più si addica alle nostre esigenze? Online esistono diverse piattaforme che possono fornirvi informazioni utili alla scelta di questo elettrodomestico, ma una in particolar modo vi saprà fornire i dettagli dei modelli migliori guidandovi nell'acquisto.