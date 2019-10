Diciottesima festa rurale del Cevrin di Coazze

Domenica 20 ottobre, Festa Rurale del Cevrin di Coazze. Diciannove anni di iniziative grazie alla collaborazione tra Comune, Pro loco, Associazione Commercianti “Giutumse”, Cai, Aib, Croce Rossa.

Primo appuntamento venerdì 18 alle 21 presso la sala conferenze dell’ Ecomuseo dell’Alta ValSangone (Viale Italia ’61 n. 1), con la presentazione del libro di Gian Vittorio Avondo e Claudio Rolando “Villaggi fantasma delle valli Susa e Sangone”.

Il weekend della Festa inizia con un Sabato all’insegna di sport e divertimento; per gli appassionati delle due ruote, alle 14 ritrovo presso l’Aleghe bike School Mtb (Strada Provinciale 190, angolo Via Matteotti), per un’escursione guidata in Mtb sul territorio di Coazze con l’Associazione Valsangone Outdoor A.S.D. Si aprono alle 14:30, presso il Circolo Chalet dei Cusinot (Viale Italia ’61 n. 76), le iscrizioni alla II edizione della CeuRun, corsa/camminata non competitiva di circa 9 km lungo l’anello del Running Park Coazze; novità di quest’anno la Ceurot Run, corsa/camminata non competitiva per bambini lungo un percorso di circa 1,5 km; a fine gara, punto ristoro ed estrazione di premi tra tutti i partecipanti. Sempre nel pomeriggio, dalle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale G. Quazza (Via Matteotti 2) esposizione di sculture in legno dell’Associazione Il Picchio. Il sabato sera aspettiamo insieme la Festa Rurale al Palafeste di Coazze (Via Matteotti n. 4 nel Parco Comunale): dalle ore 19:00 Aperitivo rurale con prodotti tipici, assortimento di formaggi, salumi dei produttori coazzesi e la presenza del birrificio artigianale TreeBale di Giaveno, il tutto accompagnato dalla musica di Walter Lentini e Stefano Turolla. Durante la serata consegna della targa per meriti civili alla Protezione Civile di Coazze e, dalle ore 21:00, II edizione di Miss Ceura: le concorrenti metteranno alla prova le loro abilità per aggiudicarsi un viaggio per due persone (per info e adesioni Ufficio Turistico di Coazze); durante la serata non perdete l’occasione di partecipare al gioco “indovina il peso del Cevrin”. Ingresso gratuito.

Domenica 20, alle 10 si inaugura ufficialmente la XIX Festa Rurale del Cevrin con la sfilata della Banda Filarmonica di Coazze ed esibizione del Gruppo Majorettes Happy Blue. Durante tutta la giornata, lungo Viale Italia ‘61 e nelle piazze del paese, stand di prodotti agro-alimentari e gastronomici di qualità dei territori alpini, stand dei produttori della patata di montagna 2.0, degustazione di prodotti locali, ristorazione e street food con prodotti tipici, rassegna dei Formaggi d’Alpeggio. Non solo cibo, ma anche bancarelle dell’artigianato artistico e d’eccellenza, scuole d’intaglio, dimostrazioni di filatura e tessitura tradizionale a cura del gruppo I nostri Antichi Mestieri e dimostrazioni di karate a cura dell’ a.sd. Shotokan Karate Giaveno (P.zza De Vitis); infine, l’immancabile mostra di capre di razza Camosciata delle Alpi e vacche di razza Barà Pustertaler. Quest’anno, dalle 10:00, il campo scuola Aleghe Bike School MTB sarà aperto al pubblico a cura dell’Associazione Valsangone Outdoor A.S.D. Dalle ore 11:30, in Piazza Gramsci, degustazione guidata dei formaggi d’alpeggio: breve corso di come gustare i formaggi a cura degli esperti dell’ONAF (posti limitati, prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico entro le 11:00), a seguire, alle 12:30 showcooking a cura dello Chef Franco Giacomino del Ristorante La Betulla di San Bernardino, ed alle 13:00 musica dal vivo con the Churchill’s finger.

Vi ricordiamo, per il pranzo, la possibilità di degustare i menù dedicati al cevrin nei ristoranti e trattorie del centro e dintorni.

Per i più piccoli, intrattenimento fin dal mattino con le consuete passeggiate a cavallo nel parco, area giochi in Piazza I Maggio con gonfiabili e le mini motociclette elettriche messe a disposizione dalla FMI - Federazione Motociclistica Italiana; dalle ore 14:00, ancora per i più piccoli, aprirà al pubblico la palestra di arrampicata in Piazza Cordero di Pamparato, grazie ai volontari del Soccorso Alpino sez. ValSangone; infine, dalle ore 15:00, Laboratorio di Panificazione a cura dei panettieri DECO.

Pomeriggio per famiglie e non solo: alle ore 15:00, in Viale Italia ’61, la dimostrazione della mungitura a cura dell’ Associazione produttori Cevrin di Coazze, e, alle ore 15:30, dimostrazioni di caseificazione a cura delle Aree Protette Alpi Cozie. Alle ore 15:30, in Piazza Cordero di Pamparato, Corsa delle Rotoballe: gara a squadre miste (iscrizione fino alle ore 15:00 presso l’Ufficio Turistico), e, dalle 17:30, diamo il via alle premiazioni per la VII ed. di Miss Ceura: Selezione di capre razza Camosciata delle Alpi a cura dell’APA; al termine, arrivo e sfilata del gregge di capre razza Camosciata dagli alpeggi del Sellery per il ricovero invernale.

Alle ore 16:00, presso la Biblioteca comunale G. Quazza, presentazione del nuovo libro di Marzia Verona “Intelligente come un asino, intraprendente come una pecora”.

In occasione della giornata di festa, l’ufficio turistico sarà aperto con orario continuato ed ospiterà la mostra “Dove tutto è di Pietra”, ideata e realizzata dall’ Ass. Centro Arti e Tradizioni Popolari del Pinerolese, a cura del MUSEP – Museo Civico del Etnografico del Pinerolese.

Visto il successo degli anni passati, si ripropongono le passeggiata alla scoperta della ValSangone: dal mattino, visite guidate alla Miniera di Talco Garida presso Forno di Coazze (prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico di Coazze) a cura dell’Ass. Geco; per gli appassionati di MTB, raduno ed escursione al Col bione insieme all’Associazione Valsangone Outdoor A.S.D. (ritrovo ore 9:00 presso Aleghe bike School MTB - Strada Provinciale 190, angolo Via Matteotti); infine, escursione con Dumacanduma lungo un percorso ad anello con visite guidate alla Miniera di Talco Garida (Per info e prenotazioni: www.ducanduma.org, info@dumacanduma.org).

Infine, ma non meno importante, la donazione sangue della Fidas Coazze dalle 8:00 alle 11:00 in Via Matteotti 2.

Per info sulle escursioni, dettagli sul programma ed eventuali iscrizioni: Ufficio Turistico di Coazze 011/9349681 turismo@comune.coazze.to.it

