Aggredisce un passante con una spranga, arrestato a Madonna di Campagna un 41enne

Personale del Commissariato di Polizia di Madonna di Campagna ha arrestato un cittadino italiano di 41 anni per tentata rapina.





Martedì pomeriggio, gli agenti del commissariato sono intervenuti in via Val della Torre per la segnalazione di un uomo che, armato di spranga, avrebbe aggredito un passante dopo essersi disfatto di un grosso televisore. I poliziotti hanno intercettato e fermato il presunto autore del gesto il quale, alla vista degli agenti si è disfatto del bastone metallico che aveva in mano.





I poliziotti hanno appurato che il quarantunenne si era prima parato difronte a un passante, bloccandolo e impedendogli di proseguire nella sua direzione, poi aveva minacciato il malcapitato con la spranga, intimandogli di consegnare tutto ciò che aveva in possesso.

Successivamente, a colpi di spranga, aveva cercato di impossessarsi del borsello e del pc portatile della vittima.

La persona aggredita è riuscita, però, a togliere l’arma dalle mani dell’aggressore il quale, a sua volta, lo ha colpito con un calcio al fianco destro. La vittima ha chiesto aiuto e pochi istanti dopo la volante della Polizia di Stato ha fermato il quarantunenne.





Gli agenti, poi, hanno rinvenuto addosso alla persona fermata due involucri di hashish, motivo per il quale l’uomo è stato sanzionato.

Il televisore abbandonato è stato sequestrato per verificarne l’eventuale provento furtivo.