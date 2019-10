Una giornata per conoscere meglio l'Ordine di Malta e le sue attività sul territorio

Ci sarà anche Torino, per la precisione la cornice di piazza Palazzo di città, per la giornata di sabato 12 ottobre, quando si celebrerà la seconda giornata dell'Ordine di Malta.

Saranno in tutto 23 le piazze impegnate con i volontari per raccontare le attività di ogni giorno al fianco dei bisognosi e della popolazione in difficoltà. Ci saranno rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Cavalieri Italiani dell’Ordine di Malta (ACISMOM), dei Gran Priorati, del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) e del Corpo Militare (ACISMOM). Fino a sera, nei gazebo che saranno montati per l'occasione, incontreranno curiosi ed appassionati per farsi conoscere e per creare una rete di solidarietà "che non sia chiusa nei palazzi, ma che viva nelle città dove si incontrano persone bisognose da un lato e caritatevoli e pronte all’aiuto, dall’altro", spiegano gli organizzatori.