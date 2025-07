Tutto pronto a Moncalieri per la Festa Patronale e la Rievocazione Storica del Beato Bernardo

Si avvia al gran finale la lunga stagione estiva degli eventi a Moncalieri. Dopo il successo delle Notti d'Estate lo scorso weekend, è tutto pronto nella Città del Proclama per la celebrazione della festa patronale, che vivrà il suo clou con la Rievocazione Storica del Beato Bernando.

Domani la Rievocazione Storica

Domani, sabato 12 luglio, l'appuntamento sarà in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Moncalieri: alle ore 21 prenderà il via la processione storico religiosa dedicata al Beato Bernardo di Baden, Patrono della città. Si tratta di uno dei momenti più attesi delle celebrazioni patronali con le Urne del Beato che una volta uscite dalla Collegiata saranno condotte verso la chiesa a lui dedicata in Borgo Aje, attraversando le vie del centro storico.

Una rievocazione che gli organizzatori ai augurano riportino in città migliaia di persone, richiamate anche da quel tuffo nel Medioevo, con personaggi in costume e la presenza di numerosi gruppi storici che animeranno le vie della città.

Martedì il gran finale con i fuochi

Martedì 15 luglio è invece in programma, alla Collegiata di Santa Maria della Scala, la messa solenne in onore del santo Patrono: l'appuntamento è sempre alle ore 21.

La giornata, che vedrà anche il conferimento dell’onorificenza del Giglio d’argento, si concluderà poi alle 22 con il classico spettacolo dei fuochi d’artificio, momento molto atteso sia dai piccini che dai grandi.