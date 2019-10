La riunione odierna della Giunta regionale

Sostegno all’agricoltura di montagna, prevenzione degli incendi boschivi, riduzione della plastica nelle manifestazioni sportive sono stati i principali provvedimenti assunti questa mattina dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Alberto Cirio.

Agricoltura. Accogliendo una proposta dell’assessore Fabio Carosso, la dotazione della misura del Programma di sviluppo rurale destinata alle indennità compensative per le zone montane, ovvero a sostenere i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola in questi territori, è stata raddoppiata con un’integrazione di 6.280.000 euro.

L’importo complessivo di 13.555.000 euro consentirà pertanto di finanziarie tutte le 7.653 domande pervenute per accedere ai contributi previsti.

Prevenzione degli incendi boschivi. La Giunta ha voluto ripensare la strategia di lotta agli incendi boschivi disponendo di lavorare in anticipo sulle cause scatenanti, e non più solo con gli interventi di spegnimento.

Pertanto, come proposto dall’assessore Marco Gabusi, i volontari del Corpo Antincendi boschivi e quelli di protezione civile si dedicheranno anche all’organizzazione di esercitazioni costanti, soprattutto nelle aree maggiormente a rischio.

Tali esercitazioni riguarderanno in particolare la prevenzione selvicolturale (ripristino e manutenzione della sentieristica e della viabilità forestale, manutenzione delle vasche di prelievo idrico, messa in sicurezza di borgate e nuclei abitati), l’informazione alla popolazione, la formazione specialistica dei volontari.

Sport plastic free. Una delibera presentata dagli assessori Fabrizio Ricca e Matteo Marnati, come già annunciato la scorsa settimana, stabilisce che dal 1° gennaio 2020 gli organizzatori di manifestazioni sportive che vorranno ricevere il patrocinio della Regione Piemonte o che vorranno ottenere un contributo economico per la loro realizzazione dovranno sottoscrivere le “Prime linee guida relative all’organizzazione di manifestazioni sportive libere dalla plastica” e rispettare il Decalogo Piemonte Sport Plastic Free.

In questo modo si intende assumere un impegno concreto a favore dell’ambiente riducendo ai minimi termini l’impatto inquinante di eventi sportivi che ogni anno portano per le strade delle città piemontesi migliaia di atleti e di spettatori.

Tra le misure indicate figurano; l’eliminazione di stoviglie di plastica monouso, il ricorso a tovaglie e tovaglioli riutilizzabili o in carta riciclata o completamente compostabili, l’installazione di erogatori di acqua naturale o frizzante, l’impiego di buste, borse e sacchetti riutilizzabili, l’uso di gadgets dotati di etichette ambientali ed eliminare quelli usa e getta, l’utilizzo di prodotti packaging-free o con imballaggio ridotto, la limitazione dei prodotti con imballaggio eccessivo o confezioni monouso, come merendine, biscotti, succhi di frutta.

La Giunta ha inoltre deliberato:

- su proposta dell’assessore Chiara Caucino, l’autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud all’utilizzo di 350.000 euro per un intervento di manutenzione straordinaria per un fabbricato sito in Alessandria, via Don Giovine 60-62-64, di 105.000 euro per un intervento di manutenzione straordinaria a Casale Monferrato, di 25.400 euro per un intervento di manutenzione straordinaria a Fossano;

- su proposta dell’assessore Marco Gabusi, la modifica alle procedure autorizzative, risalenti al 1908, per lavori edili in 30 Comuni piemontesi situati in aree a rischio idrogeologico, che riduce al minimo tempi e passaggi di richiesta e concessione ponendoli in capo al Comune e non più agli uffici locali della Regione;

- su proposta degli assessori Marco Gabusi e Andrea Tronzano, la favorevole volontà di intesa per la realizzazione del completamento del nodo idraulico di Ivrea, lotti 1 e 2, e il piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi.