Lo sport già da piccoli: ad Alpignano prevenzione cardiaca per gli alunni delle primarie

Per incentivare la pratica sportiva l'Amministrazione Comunale di Alpignano, in collaborazione con gli Amici del Cuore e l'Istituto Comprensivo Alpignano ha dedicato tre giornate alla prevenzione cardiaca per i bambini della scuola primaria. La prima si è già tenuta sabato 5 ottobre e le prossime sono sabato 12 e 19 ottobre. L'iniziativa è nata in collaborazione con la ONLUS "Amici Bambini Cardiopatici", che si è prestata ad effettuare check up gratuiti per i bambini presso la Scuola Gramsci. Sono previste agevolazioni per il rilascio del certificato medico sportivo per chi parteciperà all'iniziativa.