Troppo caldo e condizionatori rotti: nei centri d’incontro in via Lanzo e Piazza Stampalia ne arrivano di nuovi

Al centro d'incontro di via Lanzo 144 e di piazza Stampalia arriva il fresco, nonostante l’ondata di caldo che in questi giorni si sta abbattendo sulla città.

La richiesta per l’installazione di nuovi climatizzatori era stata avanzata in passato dopo che le vecchie strumentazioni erano andate fuori uso caratterizzando una situazione di disagio per gli iscritti ai due circoli della Circoscrizione 5 .

In particolare la domanda d’intervento era stata effettuata dai presidenti Renzo Bruni (via Lanzo) e Carmelo Nicosia (piazza Stampalia) che si erano rivolti alla Circoscrizione.

"Sia il precedente presidente che l'attuale Renzo Bruni si erano rivolti a noi per la situazione di disagio che con i climatizzatori fuori uso si creava all interno dei locali - ha spiegato il coordinatore della Circoscrizione 5 Antonio Cuzzilla - Personalmente ringrazio Iren per la sensibilità dimostrata e per essere intervenuti tempestivamente rispetto all'ondata di caldo che da un paio di giorni ha ricoperto la nostra città.”