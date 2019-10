Ladro gentile si definisce commerciante di caffè: arrestato dalla Polizia

Non era nuovo all’effettuare furti, che in qualche caso si sono anche trasformati in qualcosa di più. L’uomo, cinquant’anni, originario della provincia di Napoli, è uscito, infatti, lo scorso luglio dal carcere, ove ha scontato una pena comminata per una rapina impropria; risulta, inoltre, destinatario di un avviso orale del Questore del febbraio 2012.

Giovedì scorso, si è presentato presso un super mercato “Presto fresco” di via Tartini ed ha prelevato 6 confezioni di caffè occultandole all’interno di una borsa a tracolla che aveva con sé. Subito dopo, ha oltrepassato le casse del negozio, passando dall’uscita senza acquisti. I suoi movimenti, però, sono stati notati da un addetto alla vigilanza interna, che lo ha fermato, contestandogli il fatto.

L’uomo, all’arrivo della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, si è dimostrato molto collaborativo con gli agenti, mostrando modi gentili, spiegando che dopo essere uscito dal carcere ha deciso di darsi alla vendita al mercato nero di prodotti rubati, tra i quali il caffè.

I poliziotti lo hanno pertanto arrestato per furto aggravato.