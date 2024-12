Noasca, incendio distrugge le cucine di un hotel proprio nella notte della Vigilia

Un incendio ha completamente distrutto le cucine dell'hotel Gran Paradiso di Noasca. Le fiamme si sono propagate proprio la sera della vigilia di Natale, tenendo impegnate per ore diverse squadre dei vigili del fuoco.

L'albergo Gran Paradiso è una delle strutture ricettive più note della Valle Orco e dell'omonimo Parco Nazionale. Anche per questo non è stato difficile per i soccorritori arrivare immediatamente dopo l'allarme, evitando conseguenze peggiori. I vigili del fuoco di Castellamonte, supportati da colleghi di Torino e dal carro fiamma, sono infatti riusciti a evacuare tutti i presenti evitando che qualcuno fosse ferito e intossicato. Sia gli ospiti della struttura sia il personale sono infatti usciti indenni dall'albergo.

Le operazioni di spegnimento, inoltre, sono riuscite a limitare il rogo ai locali della cucina, evitando che le fiamme si propagassero in altri ambienti. I danni sono comunque stati ingenti. Le cause dell'incendio sono al momento oggetto di accertamenti.