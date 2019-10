Affittare una baita: qualche consiglio prima di procedere

Le baite sono una soluzione abitativa ideale per brevi periodi. In questo momento dell’anno trovi le migliori baite in affitto per trascorrere il Capodanno in montagna, una soluzione davvero intelligente di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno con amici e parenti in un clima gradevole e suggestivo. Per la scelta consigliamo sempre di valutare a fondo la zona, la vicinanza dei principali servizi e il tipo di struttura in ogni suo aspetto. Il costo è sicuramente un fattore importante ma non è l’unico da valutare. Ecco quindi qualche consiglio per prendere in affitto una baita per brevi periodi e godere serenamente di tutta la permanenza.

Valuta bene l’ampiezza

Per un breve periodo di permanenza come può essere quello di una settimana bianca o di un Capodanno è importante regolarsi bene con gli spazi rispetto al numero di persone presenti. Difatti dovrai controllare il numero di servizi e quello delle stanze oltre all’ampiezza della zona giorno e della cucina. Senza fare queste valutazioni dovrai sicuramente arrangiarti o accontentarti di soluzioni provvisorie. Il numero di letti così come quello dei bagni è importante per una serena permanenza. Di norma dovrebbero esserci due bagni ogni cinque persone. Al di sotto di questo numero si rischiano file interminabili per una doccia e la probabilità di rimanere senza acqua calda per gli ultimi arrivati. Quando cerchi tra le migliori baite in affitto non guardare solo il prezzo ma anche alla comodità complessiva della struttura che passa anche per questo genere di informazioni.

Controlla i servizi, i contatori, il tipo di fruizione delle utenze

Per la ricerca delle migliori baite in affitto concentrati anche sulle informazioni di tipo energetico come la fruizione dell’acqua calda, l’allocazione dei contatori e la presenza di una cucina a gas o elettrica ben funzionante. Sconsigliamo le cucine a bombole che oltre ad essere poco pratiche possono rivelarsi piuttosto pericolose sebbene siano ancora molto diffuse. Inoltre assicurati che offrano un buon sistema di riscaldamento altrimenti ti troverai a soffrire il freddo e godrai meno della permanenza. Queste informazioni non sono sempre disponibili sulle descrizioni degli affitti, perciò sarà preferibile entrare in contatto con l’agenzia o con l’affittuario e domandare di persona. Molto spesso non si ha la possibilità di visitare l’immobile prima dell’affitto, per cui è bene affidarsi solo a chi non ha problemi a fornire alcun tipo di informazione.

Sii rispettoso dell’immobile

Quando affitti un bene, anche per un breve periodo, è di fondamentale importanza lasciarlo così come lo hai trovato. Questo perché potresti incorrere in trattenute della caparra e potrebbero esserci problemi con l’affittuario. Tratta le stanze e gli arredi come fossero quelli di casa tua e sii rispettoso anche di eventuali vicini di baita. Se dovessi rompere accidentalmente qualcosa, prima di ripararlo, contatta l’affittuario e concorda le modalità in cui vorrai rimediare al danno senza prendere alcuna iniziativa. A Capodanno potrà capitare che nel clima generale di festa si osi più del normale ma questo non autorizza nessun inquilino a lasciare la baita sporca o danneggiata. Non dovrai sobbarcarti di spese di pulizia straordinaria ma semplicemente lasciare il posto così come lo hai trovato.