Ascom Chieri, Monica Bucolo è la nuova presidente dei commercianti

“Con molta soddisfazione e disponibilità ho accettato l’incarico di presidente dell’Ascom di Chieri perché credo nel lavoro di squadra - commenta la neo presidente -. Da quindici anni sono impegnata, in prima persona nell’attività dell’Associazione e considero la mia elezione come un proseguimento del mio impegno. In un momento di forte crisi come quello che abbiamo attraversato, è necessario l’appoggio di tutti, una forte collaborazione e condivisione per una maggiore crescita del Commercio nel territorio chierese. Per fare ciò è opportuno la creazione, attraverso l’Ascom, di una rete di esercenti locali che possano contribuire all’ulteriore sviluppo della città e del suo territorio.”