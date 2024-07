L'occupazione è aumentata in Italia, ma non a Torino: il tasso rimane stabile, ma crolla quella maschile

Nel 2003 gli occupati a Torino hanno subito una leggera diminuzione, mentre in Italia sono aumentati di 481 mila. L'Osservatorio Mercato del Lavoro di Torino ha aggiornato i dati relativi allo scorso anno, concludendo che in città si è abbassato il totale di occupati (dai 361 mila del 2022 ai 354 del 2023), e il tasso di occupazione - in percentuale alla popolazione - è rimasto lo stesso (66,7%) nonostante il calo demografico e in particolar modo della fascia 15-64 anni.

Il ruolo delle donne