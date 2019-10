Tav, Pd:"Torino rientri nell'Osservatorio". M5S replica:"Non appoggeremo mai Torino-Lione"

La Torino-Lione ritorna in Sala Rossa. E’ questa la richiesta del gruppo consiliare del Pd, che oggi ha depositato una mozione affinché la Città di Torino rientri nell’Osservatorio Tav, da cui è uscita nel 2016 dopo la vittoria del M5S alle Amministrative.

“Chiediamo alla Sindaca Appendino, - spiega il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo - alla luce del fatto che il Governo sostenuto anche dal M5S ha stabilito di procedere con l'opera e sono state bandite le gare, di far rientrare a quel tavolo la Città”. “Non c'è più nessuna ragione per starne fuori e anzi, starne fuori è contrario all'interesse di Torino” conclude l’esponente dem.

Una proposta che trova contrario il consigliere del M5S Fabio Versaci, che la definisce “una buona occasione per ribadire quanto sia inutile e dannosa quell'opera, che non troverà mai l'appoggio di questa amministrazione”.

“Eravamo convinti quando abbiamo votato per uscire e lo siamo tutt'ora. Sono certo che voteremo convintamente no” conclude il consigliere pentastellato.