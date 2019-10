Moncalieri festeggia oggi il primo compleanno del centro polifunzionale Don PG Ferrero

Oggi, sabato 26 ottobre, alle ore 17 al Centro Polifunzionale Don P.G. Ferrero in Via Santa Maria 27 bis, si terrà ‘Un anno di noi’: l’occasione, a un anno dall’intitolazione a Don Pier Giorgio, per ricordare il grande uomo, di chiesa e di comunità, e rinnovare l’impegno preso dalla città per portare avanti i valori e lo spirito che hanno visto nascere il Centro.

Un anno di noi è anche un cortometraggio – realizzato dal videomaker moncalierese Alessandro Arnone – che racconta un anno di Centro Polifunzionale: presentato dalle autorità cittadine e dalla Parrocchia San Vincenzo Ferreri, i quali hanno anche promosso la pubblicazione di “Una casa per la Comunità”: testimonianza scritta dell’ultimo anno passato al Centro Polifunzionale e importante omaggio ai valori di Don Pier Giorgio. “Tra questi valori ci sono sicuramente la “riconoscenza” e la “responsabilità” sostiene il Sindaco Paolo Montagna “valori che, non solo ritengo fondamentali, ma che hanno dato il via all’intitolazione del Centro”.

“Quando Don P.G. è mancato la commozione è stata diffusa e profonda” ricorda l’Assessore alle Politiche Sociali Silvia Di Crescenzo “Predisponemmo e approvammo in tempi record la delibera di intitolazione, assumendoci così la responsabilità di dare continuità a quel senso di comunità nel Centro Polifunzionale”.

“Lo stesso senso sul quale oggi si fonda l’anima del Centro” continua Davide Guida, Capo di Gabinetto e referente delle Politiche per i Giovani “al Polifunzionale, infatti, lavorano assistenti sociali e psicologi pronti ad aiutare persone e famiglie in difficoltà, educatori che fanno compiti e laboratori con i bambini e i ragazzi, associazioni e persone che mettono il loro tempo e le loro energie a servizio degli altri e della comunità”.

Sarà l'occasione anche per conoscere gli abitanti di questa grande casa: MoncalieriGiovane, l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, i progetti nazionali Storie Cucite A Mano e ComunitAzione e le tante associazioni che lo frequentano quotidianamente.