Il 25 luglio a Chieri torna l'appuntamento con la “Pastasciutta antifascista”

Venerdì 25 luglio alle 20, presso il Ristorante Sociale ex Mattatoio di via Giovanni XXIII 8 a Chieri, è previsto nell’ambito della rassegna Beerkenstock ed in collaborazione con l’associazione Xfare l’appuntamento con la “Pastasciutta antifascista”, iniziativa diffusa in tutta Italia che ricorda la pastasciutta offerta ai compaesani sulla piazza di Campegine dalla famiglia Cervi in occasione della caduta di Mussolini il 25 luglio del 1943 e diventata uno dei simboli della Resistenza.

A seguire, alle 21.30, è previsto un concerto della rock band “Il buio sul piazzale”

Per informazioni e prenotazioni Ex Mattatoio Ristorante Sociale, via Giovanni XXIII 8 a Chieri. Tel. 345 3002693.