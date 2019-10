Al cimitero di Moncalieri parte, nei giorni di ognissanti, il servizio di trasporto riservato ad anziani e disabili

Si avvicina la ricorrenza di ognissanti e a Moncalieri, nei giorni in cui il cimitero è popolato da tutti coloro che vanno a trovare i propri defunti, il Comune ha deciso di organizzare un nuovo servizio di vigilanza e accompagnamento, dedicato in particolare agli anziani e ai disabilii.

Si tratta di un servizio lanciato in via sperimentale dall’amministrazione, considerata l’alta affluenza attesa nei prossimi giorni. Fino a domenica 3 novembre, negli orari di apertura del cimitero (da lunedì a sabato 8.30-17; la domenica 9-17), ad accogliere i cittadini ci saranno sei ragazzi. Due per ognuno dei tre ingressi, indosseranno una pettorina che li renderà facilmente riconoscibili e saranno a disposizione delle persone per rispondere alle loro esigenze. Nei due accessi di strada Torino e piazza Panissera, ad esempio, saranno parcheggiate alcune mini-car elettriche che verranno utilizzate per accompagnare dai propri cari le persone con difficoltà deambulatorie.

I sei giovani offriranno anche un servizio di comunicazione e informazione: attraverso l’utilizzo dei totem aiuteranno gli utenti ad individuare l’esatta posizione del loculo o della tomba. Infine, il servizio di controllo e vigilanza dell’area. Con le loro biciclette, i ragazzi contribuiranno a garantire una visita tranquilla a chi frequenterà il cimitero nei giorni dedicati al ricordo.