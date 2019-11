Incendio "sospetto" devasta dehor di un bar nel Canavese

Un incendio divampato nel cuore della scorsa notte ha devastato il dehor del "Caffè del Centro", sotto i portici di piazza Ippolito a San Giorgio Canavese. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti del centro storico del paese che si sono accorti, poco dopo le 4 del mattino, del fumo proveniente dai portici.

I vigili del fuoco di Rivarolo e Ivrea hanno domato il rogo e messo in sicurezza il porticato. Toccherà alle indagini dei carabinieri fare luce sulle cause del rogo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, anche quella dolosa.