Ars Regia. La ricerca dell'Oro Ceramico

Aperta al pubblico fino a Lunedi 6 gennaio a Savigliano (CN) all'interno di Palazzo Taffini d’Acceglio e di Palazzo Muratori Cravetta la mostra Ars Regia. La Granda alchemica, curata da Enzo Biffi Gentili.

Promosso dall'Associazione "Le Terre dei Savoia" l'evento permette al visitatore un'immersione culturale e sensoriale in una tradizione ermetica vivente in Piemonte: da Carlo Emanuele I Duca di Savoia al pittore e speziale Pinot Gallizio sino alle opere di artieri viventi. Tra le otto sezioni in cui si articola la mostra anche Ricerche dell’oro nell’arte ceramica con ceramiche decorate a lustro metallico -antica tecnica di “ricerca dell’oro” in quest’arte, considerata un “secreto”, un po’ svelato nel ‘500 dall’architetto e alchimista Cipriano Piccolpasso- foggiati da illustri manifatture del ‘900, italiane, francesi, inglesi, spagnole

"Il lustro ceramico, la 'luccicanza' è in effetti una delle mie grandi passioni da sempre", spiega il curatore della mostra Enzo Biffi Gentili, "È una tecnica che in Italia nasce per opera e teoria di grandissimi artigiani che si interessavano di alchimia, da Mastro Giorgio a Piccolpasso. La bellezza, e l’ambiguità percettiva, di questo tipo di decorazione da fine 800 a oggi continua ad affascinare molti importanti ceramisti francesi, spagnoli, ungheresi, russi, americani, e naturalmente italiani…. Metteremo in vetrina nella sala degli Dei di Palazzo Taffini diversi loro lavori provenienti da collezioni private piemontesi".

Come ognuna delle otto sezioni della mostra anche questa illustra il risultato di una documentata ricerca del curatore su beni culturali, artefatti e artieri connessi tra loro non solo dal tema esoterico ma anche dalla loro localizzazione o residenza subalpina. Un percorso affascinante che mette in relazione opere d'arte antiche e contemporanee e insieme offre una nuova rappresentazione del lato oscuro delle Terre dei Savoia.

ARS REGIA. La Granda alchemica

Da Venerdì 5 Luglio 2019 a Lunedì 6 Gennaio 2020

Múses, Palazzo Taffini d’Acceglio - Via Sant'Andrea 53 - Savigliano (CN)

Orari: Mercoledì-Domenica 10-13 e 14-18. (Ultima visita un'ora prima della chiusura). Ingresso: visita guidata 10 €. Ridotto 8 € dai 6 ai 12 anni, gruppi, categorie protette e possessori Torino + Piemonte Card. Gratuito per i bambini fino a 5 anni, accompagnatori disabili e possessori di Abbonamento Musei. www.arsregia.it