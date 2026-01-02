"Donald": Stefano Massini racconta Trump. Al teatro Carignano

Debutta martedì 6 gennaio alle 19.30 al Teatro Carignano Donald. Storia molto più che leggendaria di un golden man, spettacolo di e con Stefano Massini. Prodotto dal Teatro della Toscana, resterà in scena fino a domenica 11 gennaio per la stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino.

Dopo i successi internazionali di Lehman Trilogy e Manhattan Project, Massini torna a confrontarsi con il mito americano, questa volta concentrandosi sull’ascesa di Donald J. Trump: imprenditore, personaggio mediatico, marchio globale e, infine, presidente degli Stati Uniti. Il racconto prende avvio dal 2015, quando Trump annuncia la sua candidatura alla Casa Bianca, imponendosi fin da subito come una figura fuori scala, sospesa tra uomo, semidio e creatura extra-umana.

In scena prende forma la genesi di un leader che ha riscritto a proprio uso e consumo le regole dell’economia, della finanza e della politica, fino a confondere definitivamente i confini tra realtà e rappresentazione. A quarant’anni, Trump osserva il mondo dall’alto di un attico monumentale affacciato su Manhattan, immaginando il proprio regno come un monarca assoluto, simbolo e incarnazione del potere contemporaneo.

Attraverso un ritmo incalzante fatto di colpi di scena, incontri decisivi, trionfi spettacolari e rovinose bancarotte, Massini ripercorre la gimkana esistenziale di un uomo che ha trasformato se stesso in un brand, in un’icona commerciale e mediatica, testimonial e sponsor della propria ascesa. Un’esistenza giocata sempre oltre il limite e oltre il lecito, in una sfida permanente che non contempla la resa ma solo l’ebbrezza del rilancio.

Donald diventa così il ritratto di un’epoca: un tempo in cui il caos tra fake e fiction, tra persona e personaggio, tra politica e reality show si fa indistinguibile. Ne nasce un racconto rivelatore e a tratti raggelante, che conferma la vocazione del teatro come strumento critico capace di interrogare la contemporaneità, mettendone in luce ombre e abissi con la forza semplice e disarmante della narrazione.

Le scene sono firmate da Paolo Di Benedetto, il disegno luci da Manuel Frenda, i costumi da Elena Bianchini. Le musiche originali di Enrico Fink sono eseguite dal vivo da Valerio Mazzoni, Sergio Aloisio Rizzo, Jacopo Rugiadi e Gabriele Stoppa.

INFO

DONALD

Dal 6 all'11 gennaio. Orari: Martedì 6 ore 19.30, Mercoledì 7 e Venerdì 9 ore 20.45, Sabato 10 ore 16 e 19.30, Domenica 11 ore 16

Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it