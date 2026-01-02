Alpignano prepara le sue calze: il 6 gennaio di celebra l'arrivo della Befana

Il 6 gennaio ad Alpignano alle ore 15.30 al Palazzetto dello sport in via Migliarone 26 ritorna la Festa della Befana. Sarà un grande evento dedicato alle famiglie e soprattutto ai bambini che si divertiranno con lo spettacolo gratuito “Un Natale coi Fiocchi” con Squilibrio, Clorofilla e Ago il Mago proposto da Fem Spettacoli.

Sponsor della manifestazione sono Smat Torino e NovaCoop. Verranno proposti numeri di giocoleria, equilibrismo e acrobatica aerea, comicità e.… un fantastico finale con numeri ed effetti di giocoleria luminosa a Led. Gli artisti riusciranno a stupire grandi e piccini con uno spettacolo ricco di attrazioni e comicità. All’inizio della festa sarà regalato a tutti i bambini lo zucchero filato!

La Pro Loco accoglierà il pubblico con uno stand dove si potrà trovare popcorn, vin brulè, bevande e caffè. Verranno anche premiati i partecipanti al tradizionale concorso dei presepi promosso dagli Amici dell’Ecomuseo Cruto e un premio sarà anche assegnato alla letterina di Natale più originale tra quelle che i bambini hanno imbucato da Babbo Natale durante il Villaggio allestito in via Matteotti 2.

Per tutti i bambini presenti ci sarà un simpatico dono offerto dal Comune di Alpignano: una magnifica calza della Befana con sorpresa. Occorrerà però ritirare il numero progressivo all’ingresso del Palasport per garantirsi il diritto ad avere la calza direttamente dalla Befana, che sarà ovviamente presente all’evento per salutare tutti i bimbi.

L'evento del 6 gennaio è organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Alpignano. Vi aspettiamo sabato alle 15.30, al Palazzetto dello sport in via Migliarone 26.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni al 333 7910604.