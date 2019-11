Allasia: "Esercito è garanzia di convivenza civile"

"In un mondo in cui esistono forti conflittualità, è doveroso ringraziare le nostre Forze Armate, che da anni, quotidianamente, sono impegnate su vari fronti, non più ora per occupare territori, bensì per cercare di ristabilire condizioni di convivenza civile": queste le parole del presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia.

L'esponente politico ha partecipato questa mattina alla “Festa dell’Unità Nazionale,Giornata delle Forze Armate e del Combattente, del Decorato al Valor Militare e dell’Orfano di Guerra”, in piazza Castello a Torino.

"Oggi ricordiamo anche il passato per essere cittadini migliori per il futuro - ha concluso Allasia - per ricostruire la nostra storia e quella del nostro Paese, per capire gli errori ma anche gli sforzi eroici, i valori e gli ideali dei nostri avi, molti dei quali hanno dato la loro stessa vita per la nostra Nazione".