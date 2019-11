Carmagnola, rivoluzione digitale per la Polizia Locale

E’ partita da qualche giorno la fase di sperimentazione del nuovo applicativo della Polizia Locale che consentirà di facilitare i controlli su strada e digitalizzare tutte le procedure relative alle sanzioni del codice della strada.

Una rivoluzione che consentirà agli agenti di pattuglia, che saranno dotati di tablet e stampante wi-fi, di effettuare direttamente su strada diverse operazioni che oggi vengono gestite negli uffici in un secondo momento, come ad esempio, la visura delle targhe al PRA, il controllo delle patenti, le verifiche sul database dell’anagrafe, ecc.

Il nuovo ambiente di lavoro, gestito in cloud, è fornito dalla ditta IncloudTeam di Brescia ed è studiato appositamente per la gestione delle procedure della Polizia Locale e personalizzabile secondo le esigenze del Comando. Sul tablet a disposizione della pattuglia è installata un’app sviluppata per consentire in modo diretto ed immediato di effettuare tutte le procedure di verifica ed eventuale sanzionamento di infrazioni. La pattuglia è dotata inoltre di due stampanti wi-fi che permetteranno di stampare in loco i verbali.



“L’obiettivo è stato quello di digitalizzare e concentrare in un unico strumento digitale tutto il “contenuto” del borsellino del vigile, (prontuario infrazioni, blocchetti di preavvisi/verbali e tutta la modulistica per le sanzioni accessorie), potenziando contemporaneamente le possibilità di verifiche e controlli in esterno grazie ai collegamenti con tutte le banche dati utili”, spiega Valerio Violini, project manager della ditta InCloudteam.



Commenta il Comandante della Polizia Locale di Carmagnola, Donatella Creuso: “Grazie a questo software spostiamo parte del lavoro che ora viene svolto in ufficio direttamente in strada, rendendo le procedure più snelle e veloci. Ciò che cambia per gli automobilisti è che in caso di sanzioni troveranno sul parabrezza non più la classica multa cartacea ma un preavviso di accertamento stampato su uno scontrino di carta termica e riportante già tutti i dati per il pagamento della sanzione in forma piena o ridotta anche attraverso modalità smart come Qr code, tutte le principali app di pagamento da mobile, centri Sisal, datamatrix postale”.

Per il Sindaco e Assessore alla Polizia Locale. “La digitalizzazione delle procedure è fondamentale in tutti i settori. La sperimentazione avviata presso il Comando ci consentirà di lavorare meglio, ottimizzando tempi e risorse. E’ un obiettivo che va perseguito in tutti gli ambiti, tant’è vero che proprio in questi giorni, parallelamente, stiamo avviando la gestione completamente digitale degli atti amministrativi. Un addio alla carta che ci consentirà di snellire le procedure, conformarci completamente al Codice dell’Amministrazione Digitale e assicurare la standardizzazione e la completa tracciabilità dell’atto amministrativo”.