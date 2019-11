Confagricoltura: l’accordo UE–Cina avvantaggerà anche Asti docg e Gorgonzola

Ci sono anche i formaggi dop piemontesi Grana Padano, Gorgonzola e la docg Asti spumante tra le 26 Indicazioni Geografiche italiane (100 complessivamente a livello europeo) che verranno riconosciute e tutelate dall’accordo firmato oggi tra Unione Europea e Cina.

Lo rende noto Confagricoltura Piemonte, chiarendo che l’intesa rappresenta il primo traguardo del negoziato aperto nel 2010. “Per il nostro agroalimentare – afferma Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte – si tratta di una grande opportunità di business su un mercato in forte crescita, pronto ad apprezzare la qualità ineguagliabile dei nostri prodotti”.

Confagricoltura evidenzia che l’Italia è il quarto fornitore, nonché il quarto cliente della Repubblica Popolare Cinese nell’ambito dei Paesi europei. “L’agroalimentare italiano – spiega il direttore di Confagricoltura Piemonte - vale in Cina 440 milioni di euro. La principale voce dell’export è rappresentata dai vini e dagli spumanti, con un valore di 127 milioni di euro nel 2018 e un trend in crescita”.

L’intesa dovrebbe entrare in vigore entro il 2020, dopo il passaggio in Parlamento e in Consiglio UE. La lista delle Indicazioni Geografiche non è bloccata e potrà essere prossimamente estesa ad altre 175 Indicazioni Geografiche secondo la stessa procedura utilizzata per le prime 100.