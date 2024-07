Circoscrizione 5, Carmela Ventra lascia il suo incarico

Oggi la coordinatrice al Lavoro e alle Attività produttive in Circoscrizione 5, Carmela Ventra , ha lasciato il suo incarico per motivi personali. Ventra rimarrà in consiglio di Circoscrizione come consigliere di Fratelli d’Italia.

“Ho deciso con il cuore a pezzi, di fare un passo a lato, lasciando il coordinamento che mi era stato assegnato ad inizio mandato, quello al Lavoro e alle Attività produttive in circoscrizione 5 - spiega Ventra -. Indipendentemente dal coordinamento che lascio, resto sempre e comunque a disposizione di tutti coloro che avranno qualunque necessità. Resto Consigliera di Circoscrizione e resto perché lo devo a quelle 412 persone che hanno voluto essere da me rappresentate, resto perché sento di poter ancora offrire qualcosa al territorio e cercherò di farlo al meglio. Per me questo momento è un punto e a capo”.

Il suo incarico in giunta era stato offerto, anche per rispettare le quote rosa, alla capogruppo di Fratelli d'Italia alla 5 Cinzia Redavid: quest'ultima ha rinunciato per motivi professionali. Il nuovo coordinatore al Lavoro sarà Alfredo Ballatore.