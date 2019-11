Il futuro per le imprese e per le persone che le vivono: in un libro ci sono tutte le risposte

Si chiama "Futuro: Istruzioni per l’uso" il volume che sarà presentato al pubblico giovedì, 7 novembre, alle 18.45 presso la sede di Cna Torino (via Millio 16). Pubblicato da Franco Angeli, si tratta del sesto saggio di Filippo Zizzadoro e proprio l'autore presenterà a una platea selezionata - oltre 100 già gli imprenditori registrati - il messaggio del libro: il futuro è già tra di noi, ma ancora non ne capiamo tutte le possibili evoluzioni. E le persone e le imprese vivono perciò questo periodo di transizione con ansia e preoccupazione.