In Consiglio metropolitano Carlo Palenzona sostituisce Monica Canalis

Nella seduta di oggi pomeriggio il Consiglio metropolitano ha proceduto alla surroga della Consigliera metropolitana Monica Canalis, a seguito delle dimissioni dell’esponente della lista di centrosinistra, eletta in Consiglio regionale.

Carlo Palenzona, torinese, dirigente medico dell’Asl TO5, Consigliere comunale di maggioranza Moncalieri, ha preso il posto di Monica Canalis sui banchi del gruppo “Città di città” con il voto favorevole espresso all’unanimità dai 10 Consiglieri presenti in aula.

Il neo Consigliere ha ringraziato i colleghi e ricordato la sua attività lavorativa e politica a Moncalieri, auspicando un dialogo sempre più intenso tra Torino e i Comuni del territorio metropolitano. Ha ricordato di essere esponente di una lista civica di centrosinistra nata per dare risposte alle esigenze dei cittadini, di non avere uno spirito di parte o da tifoso e di voler lavorare per affrontare concretamente i problemi del territorio. La Sindaca metropolitana Chiara Appendino ha dato il benvenuto a Palenzona a nome di tutta l’assemblea e gli ha augurato buon lavoro.