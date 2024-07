Vandalizzati i campi da calcio del Parco Ruffini: "Sistemate entro agosto"

Vandalizzati i campi da calcio del Parco Ruffini. All’interno dell’area verde di Torino ovest ci sono tre aree da gioco a 5, aperte a tutti, realizzate sei anni fa quando lo spazio fu riqualificato con i fondi AxTO. Recentemente, come denunciato in Sala Rossa dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, “sono state rotte o rubate due delle porte dei campetti”.

Porte ripristinate

Una situazione nota al Comune, come ha spiegato l’assessore allo Sport Mimmo Carretta, che ha già fatto un sopralluogo. “Le porte da calcio – ha sottolineato – sono state rimosse a causa della situazione di potenziale pericolo”. Entro il mese di agosto, ha aggiunto, dovrebbero essere ripristinati i manufatti.

Pavimentazione in gomma

All’interno del Parco Ruffini, entro l’autunno 2024, verrà sostituita la pavimentazione in gomma di altre due campi da calcio a 5 con interventi di manutenzione straordinaria finanziata con i fondi del Pnnr. Per contrastare i vandalismi, ha concluso Carretta, non “è prevista l’installazione di un sistema di videosorveglianza”.