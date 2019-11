Auto prende fuoco nella zona della stazione di Nichelino, pompieri in azione

Una vettura Opel ha preso fuoco, per ragioni ancora da chiarire, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre, nella zona della stazione di Nichelino.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che la situazione potesse degenerare e coinvolgere altre auto o causare danno a persone e cose.

Le conseguenze negative sono state per la circolazione, che è risultata bloccata lungo via Torino per diversi minuti, fino a quando i pompieri hanno terminato il loro lavoro, dopo che la Polizia Municipale aveva chiuso quel tratto di strada.