Stellantis, partita a Torino la trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale

Con l’accordo dell’8 marzo 2023, il Contratto era stato rinnovato per la parte normativa per il quadriennio 2023-2026, ma per la parte economica aveva avuto valenza solo per il biennio che sta arrivando a scadenza. Di qui la focalizzazione delle richieste sindacali (tutte le sigle metalmeccaniche, esclusa la Fiom che non ha mai sottoscritto questo accordo) sull’aumento della paga base dell’8,8%, senza assorbimento dei superminimi, l’aggiornamento dei parametri del premio e la rivalutazione dei suoi importi, la risoluzione delle problematiche connesse al nuovo inquadramento a partire dalla questione dell’assorbimento degli scatti.