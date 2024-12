Collegno si regala un Natale insolito: un albero "addobbato" da 40 trattori illuminati

"Un bellissimo modo per dirci buon Natale - commenta il sindaco di Collegno, Matteo Cavallone -. La sensazione è quella di sentirsi come in un presepe: da qui si vede la montagna illuminata, a fianco a noi c’è il Museo dell’Aerospazio con le installazioni su Marte e i satelliti. È un momento davvero magico. Grazie all’Aeroclub per l’ospitalità".