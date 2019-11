Stasera torna l'appuntamento con Backstage: "Ex Ilva: anche il Piemonte guarda Taranto"

Stasera torna l'appuntamento con Backstage, il format di approfondimento su politica, economica e attualità condotto da Patrizia Corgnati dalle ore 21.

"Ex Ilva: anche il Piemonte guarda Taranto. Fiato sospeso per un migliaio di lavoratori delle due acciaierie presenti sul nostro territorio e i timori dell'indotto. Sarebbe la crisi più grave". Stasera, in diretta online su Torino Oggi e altre testate del gruppo e Linea Italia Piemonte.

Ospiti: Moreno Vacchina Rsu Fim Cisl ex Ilva Novi, Bartolomeo Giachino Sì Lavoro, Enzo Lavolta responsabile lavoro Pd Piemonte e consigliere Comune Torino, Sean Sacco, consigliere Regione Piemonte Movimento 5 Stelle, Silvio Viale Radicali Italiani, Claudia Porchietto deputata Forza Italia.