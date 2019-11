A tutta velocità in corso Principe Oddone: multata nella notte una Bmw truccata

Nella notte, agenti della polizia municipale di Torino hanno effettuato un servizio di controllo sicurezza stradale nei quartieri Centro, Barriera di Milano e Aurora. Ventidue le violazioni accertate (velocità pericolosa, semaforo rosso, uso del telefonino, mancato uso delle cinture di sicurezza).

Subito dopo la mezzanotte, gli agenti hanno notato in corso Principe Oddone il conducente di una Bmw 116 che procedeva a forte velocità zigzagando tra le auto in direzione piazza Baldissera. Dopo un breve tallonamento, il conducente del veicolo è stato fermato in corso Vigevano angolo via Cigna.

Durante i controlli è emerso che aveva alterato le caratteristiche costruttive del veicolo, montando i distanziali sull'asse posteriore e le pellicole oscuranti sui vetri laterali anteriori.

Quattro le violazioni al codice della strada per un totale di circa 640 euro, con ritiro della patente e sospensione del veicolo dalla circolazione.