In Piemonte il tessuto artigiano resiste ai morsi della crisi: nel terzo trimestre +0,13%

La crisi continua a esserci, ma il territorio piemontese sembra rispondere con tenacia. Lo dicono gli ultimi dati di Unioncamere Piemonte sul settore artigiano, che al termine del terzo trimestre dell'anno registra una crescita - seppur lieve - delle aziende attive. Un +0,13% che per una volta fa meglio del dato nazionale (+0,11%) e soprattutto in controtendenza rispetto a un anno fa, quando il calo fu dello 0,12%.

L’artigianato rappresenta una realtà estremamente importante e dinamica nel nostro Paese: conta oltre 1,3 milioni di realtà imprenditoriali, concentrate in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte e soltanto nella nostra regione il suo peso sul totale delle imprese si attesta al 27%.

“Le attività artigiane della nostra regione stanno facendo il possibile per resistere, ma devono combattere ogni giorno contro le difficoltà per l’accesso al credito, la burocrazia e le imposizioni fiscali. Il tessuto artigiano piemontese è composto da realtà tipicamente di piccole dimensioni e poco strutturate, e hanno quindi più bisogno di servizi di accompagnamento all’imprenditorialità: microcredito, reti d’impresa, internazionalizzazione, sburocratizzazione e innovazione sono gli strumenti su cui dobbiamo puntare per dare fiducia alle imprese artigiane e permettere loro di crescere e competere” dichiara Vincenzo Ilotte, presidente Unioncamere Piemonte.