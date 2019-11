Mercoledì Veg: oggi prepariamo i muffin veg ai mirtilli e nocciole, ecco la ricetta

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia, la proposta di questa settimana è: Muffin Veg ai mirtilli.

Colore e leggerezza sono il biglietto da visita di questa dolce pausa, perfetta per impreziosire la colazione o la merenda con gusto, scioglievolezza e una preparazione super veloce: MUFFIN VEGANI AI MIRTILLI, una ricetta senza burro né uova tutta da scoprire (e gustare!)

Ingredienti:

• 50 g di mirtilli

• 200 g di farina semintegrale

• 100 g di farina di farro integrale

• 1 pizzico di sale

• 1 bustina di lievito per dolci

• 100 g di sciroppo di riso

• 100 g di olio di girasole

• latte di soia q.b.

• 50 g di uvetta

• 2 cucchiaini di cannella

• stampi da muffin

Preparazione

• Ammorbidite l’uvetta e i mirtilli in un piccolo contenitore con acqua tiepida. Setacciate in una ciotola capiente le farine e il lievito, poi aggiungete il sale, lo zucchero di canna e la cannella. Mescolate bene gli ingredienti in modo da amalgamate le spezie con le farine e il lievito.

• Strizzate l’uvetta e i mirtilli privandoli dell’acqua in eccesso e aggiungeteli alle farine insieme allo sciroppo di riso e all’olio di girasole. Mescolate tutti gli ingredienti e aggiungete poco alla volta il latte di soia sino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo.

• Versate l’impasto ottenuto negli stampini da muffin e infornate a 180° gradi per circa 30 minuti. La cottura sarà ultimata quando il muffin completamente asciutto. Lasciate raffreddare su una graticola e servite a temperatura ambiente.