Banchette, i pompieri salvano un cane rimasto intrappolato nel fango della Dora Baltea

Pino stava facendo un giro lungo il fiume, la Dora Baltea, a Banchette. Ma improvvisamente è rimasto bloccato nel fango. Ha chiesto aiuto, non riuscendo a muoversi. Ha abbaiato, visto che Pino è un cane. E sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della squadra 81 di Ivrea.



Con loro, anche gli uomini del nucleo SAF della centrale che sono subito entrati in azione: prima hanno assicurato un operatore, vestito con una muta stagna, che ha usato una scala come passerella per raggiungere l'animale. Quindi, l'ha liberato dal pantano.



Dopo una bella lavata, Pino è potuto tornare in forma dalla sua proprietaria.